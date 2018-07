??? A empresa de buscas é investigada por abuso de poder de mercado na internet por órgãos antitruste dos EUA

WASHINGTON – Órgãos antitruste dos Estados Unidos iniciaram uma investigação formal para verificar se o Google abusa de seu poder de mercado na internet, favorecendo seus próprios serviços em buscas online e preterindo os concorrentes.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Google, que domina os mercados norte-americano e global de publicidade para mecanismos de buscas na Internet, afirmou nesta sexta-feira, 24, ter sido oficialmente notificado no dia anterior de que a Federal Trade Comission (FTC), instituição de defesa concorrencial nos EUA, está analisando suas práticas de mercado.

A companhia tem sido acusada de práticas contra a concorrência por outras companhias que possuem negócios na Internet.

“Ainda não está claro quais são exatamente as preocupações da FTC, mas estamos seguros sobre nossa posição”, publicou o Google em seu blog oficial. “Desde o início, fomos guiados pela ideia de que, se nos focarmos no usuário, todo o restante seguirá esse princípio”.

Queixas contra a companhia foram registradas junto a órgãos reguladores dos dois lados do Atlântico, muitas vindas de rivais do Google que se especializaram no segmento de “buscas verticais”, como os sites de comparação de preços.

Órgãos reguladores têm se preocupado com a dominância do Google no setor de buscas na Web, e a companhia está sob investigação pela Comissão Europeia desde novembro.

“As queixas apresentadas à FTC vêm de anunciantes descontentes, não de consumidores. Isso não é um fundamento forte o suficiente para um caso antitruste”, disse David Balto, um ex-diretor da FTC. “Tipicamente menos de uma a cada 10 investigações leva a penalidades”.

Na quinta-feira, 23, ao menos três procuradores-gerais dos EUA deram início a investigações antitruste contra o Google sobre o uso de sua dominância no mercado de publicidade em buscas para golpear a concorrência, segundo uma fonte familiar com o assunto.

A fonte se recusou a dar detalhes das investigações, além de que foram iniciadas pelos advogados-gerais da Califórnia, Ohio e Nova York, pois elas ainda estariam em estágios iniciais.

/ Diane Bartz (Reuters)