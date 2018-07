Google+ é preciso

O sujeito se questiona por que migrar para o Plus, a rede social do Google, posto que já se encontra tão satisfeito com o Facebook. A brincadeira vai longe: o narrador relaciona a maneira como lidamos com amizades na vida real e nas redes sociais (sobre esse mesmo tema tem esse vídeo que é bem legal) e, quando resolve se livrar de todo esse mundo virtual, encontra um ser de sabedoria superior que o convence a usar o G+. Veja:

27/07/2011 | 17h42

Por Murilo Roncolato - O Estado de S. Paulo