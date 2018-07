A Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD) informou nesta segunda-feira, 18, que abriu um processo contra o Google Espanha por conta da captação de dados pessoais das redes Wi-fi para o serviço Street View. A abertura do processo foi feita após a agência finalizar uma investigação iniciada em maio deste ano.

Segundo a AEPD, foram constatados indícios de duas infrações graves e três muito graves da legislação espanhola, como a captação e armazenamento de dados pessoais sem consentimento.

O órgão destacou que foi verificada a captação de dados de localização de redes Wi-fi com identificação de seus titulares, e de dados pessoais de diversos tipos: contatos de e-mail (com nomes e sobrenomes), mensagens associadas às contas e serviços de mensagem, além de códigos de usuário e senhas, entre outros.

Das cinco infrações constatadas, duas são imputáveis ao Google Inc. como responsável pelo serviço e pelo desenvolvimento do software de coleta de dados para o Street View, e três ao Google Espanha como responsável pela captação e armazenamento dos dados no país e sua transferência aos Estados Unidos.

O procedimento sancionador pode obrigar o Google Espanha e o Google Inc. a pagar multas de 60.101 a 300.506 euros pela coleta e armazenamento de dados pessoais sem o consentimento de seus titulares.

As outras duas infrações, consideradas muito graves, preveem multas de 300.506 a 601.012 euros pela captação de informação que permitia o acesso a dados protegidos sem o consentimento expresso de seus titulares, nem habilitação legal para isso, como exige a Lei espanhola.

