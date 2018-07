SÃO PAULO – O Google e a Samsung Electronics, que com frequência se envolvem em ações sobre violações de patentes, anunciaram no domingo, 26, que acertaram um acordo global de licenciamento cruzado de patentes.

O acordo cobre patentes atualmente detidas pelas empresas, como também qualquer uma registrada nos próximos 10 anos, disseram as companhias em um comunicado. Os detalhes financeiros não foram revelados.

As empresas disseram que o acordo “vai levar a uma colaboração mais profunda em pesquisa e desenvolvimento de projetos atuais e futuros”.

“Ao trabalhar em conjunto em acordos como este, as empresas podem reduzir a possibilidade de litígios e focar em inovação”, disse o vice-diretor de patentes do Google, Allen Lo, em um comunicado.

O chefe do centro de propriedade intelectual da Samsung, Seungho Ahn, disse que o acordo mostra “ao resto da indústria que há muito mais a ser ganho com cooperação do que se engajando em disputas desnecessárias de patentes”.

As companhias estão no centro da guerra de patentes de smartphones, embora mais como aliadas do que como inimigas. A maior parte das disputas, que já se espalharam por três continentes, tem sido entre a Apple e as diversas empresas envolvidas na fabricação de smartphones baseados no sistema operacional Android do Google, incluindo a Samsung e a subsidiária do Google, a Motorola Mobility.

