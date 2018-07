SÃO PAULO – O Google+ está empatado com o Twitter no número de usuário entre 13 e 17 anos, segundo pesquisa da Pew Research. 33% dos jovens nesta faixa etária afirmaram utilizar a rede social do Google; o mesmo número de adolescentes que usam o microblog.

Apesar do Facebook, Instagram e Snapchat liderarem a lista, o número de pessoas no Google+ é positivo e surpreendente. Em março, o Google anunciou que a rede social iria ser reformulada, já que perderam a disputa por espaço na web com outras redes sociais.

O dado, apesar de animador para o site, não indica que há um uso regular por parte desses jovens. Apenas 5% afirmou que o Google+ é a rede mais utilizada. O Twitter fica um ponto acima, com 6%; e o Facebook lidera com 41%.

O Twitter teve um baixo crescimento no número de usuários no último trimestre de 2014.

Este aumento no número de usuários talvez seja parte da integração de redes pensada pelo Google. A confluência de dados entre o Google+ e o Youtube, por exemplo, pode ser um dos fatores que auxiliou no aumento deste percentual.

Abaixo, a porcentagem de utilização de cada rede nos usuários dentre 13 e 17 anos: