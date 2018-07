O órgão regulador antitruste japonês aprovou nesta quinta-feira, 2, a aliança entre Yahoo Japan e Google, que chegou a ser questionada por concorrentes.

O Yahoo Japan, maior portal de internet do país, anunciou em julho que adotaria a ferramenta de busca do Google, garantindo a ambas empresas o controle de praticamente todo o mercado doméstico de buscas.

A operação motivou críticas vindas de rivais como a Microsoft e a japonesa Rakuten, citando o risco de competição desleal.

A Comissão de Comércio Justo aprovou a aliança, mas afirmou que continuará monitorando o avanço do negócio quanto a qualquer possível violação das leis antitruste.

O movimento do Yahoo Japan foi recebido com surpresa pelo mercado, que esperava a escolha da Microsoft como parceira, a exemplo do grupo Yahoo.

Em julho, a companhia disse ter concluído que a tecnologia de busca da Microsoft não era forte o suficiente para suas necessidades, citando as ferramentas para pesquisa no idioma japonês como um exemplo.

