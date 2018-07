Google e Yahoo registraram seus contra-argumentos frente a um processo movido pela Xerox, que acusa as empresas de violação de patentes de gerenciamento de documentos da empresa em buscas.

Na quinta-feira, em processo no tribunal federal de Delaware, nos Estados Unidos, os acusados declararam que não violaram as duas patentes em questão e que, no caso de invalidez da patente, esta não pode ser requerida pela Xerox.

A Xerox processou o Google, YouTube e Yahoo em fevereiro, alegando que serviços como o Google Maps, YouTube e AdSense, assim como ferramentas de Internet como o Yahoo Shopping, violam duas patentes registradas em 2001.

De acordo com o processo, a Xerox sustenta que suas patentes cobrem tecnologias como sistemas para geração de pesquisas para informações relacionadas a documentos e métodos de integração de informação de documentos e outros dados.

A Xerox requer indenização por violações anteriores e que os acusados parem de utilizar a tecnologia.