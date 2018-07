FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

BERLIM – A companhia de tecnologia Max Sound disse ter entrado com um processo contra o Google e o YouTube na Alemanha no início deste mês, alegando infração em patentes de streaming de vídeo.

A Max Sound alega que todos os produtos que usam o formato de codificação para compressão de vídeo H.264 infringem sua patente.

As acusações da Max Sound incluem atuais versões do sistema operacional do Google, o Android, instalado em celulares e tablets. A reclamação também se dirige aos últimos produtos do Google no mercado, como o Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9, computadores chromebook e aparelhos chromecast.

A companhia também alegou violação de patente no serviço de vídeo do YouTube, no qual um novo formato VP8 é usado junto com o H.264.

A Max Sound inventou o Max-D HD Audio, que melhora a qualidade do áudio sem aumentar o tamanho do arquivo.

O Google não estava imediatamente disponível para comentar.

/ REUTERS