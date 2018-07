Google Earth atualiza imagens do Haiti para ajudar resgates

O Google Earth atualizou os mapas do Haiti para colaborar com as operações de resgate aos sobreviventes dos terremotos que atingiram o país. Em parceria com a companhia de imagens geoespaciais GeoEye, a empresa disponibilizou imagens de satélite de Porto Príncipe que mostram comparativamente o resultado do desastre natural, e que podem ser vistas tanto pelo programa quanto pelo navegador.

14/01/2010 | 16h37

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo