Google Earth com informações animadas em tempo real

Pesquisadores da Universidade da Georgia estão desenvolvendo uma atualização que adicionaria movimento no hoje estático mundo do Google Earth. Usando várias câmeras, o programa do Google contaria agora com informações em tempo real que, interpretadas automaticamente pela máquina, seriam transformadas em animações.

01/10/2009 | 19h59

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo