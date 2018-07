O Google Earth adicionou uma nova camada de visualização: fotos panorâmicas em 360º.

O serviço já era integrado à comunidade de fotos Panoramio desde 2007. Isso tornou possível visualizar fotos dos lugares onde se percorria pelo mapa. Mas, agora, será possível fazer o mesmo com as imagens postadas no 360cities.net.

Ao clicar sobre os marcadores, uma janela se abre com as fotos do local. As fotos panorâmicas são as em vermelho, e as comuns, do Panoramio, são as azuis: