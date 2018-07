A partir de hoje, quem acessar o endereço www.google.com encontrará uma busca focada apenas no que está acontecendo no momento (clique aqui para conhecer o site). Desde dezembro do ano passado, as informações postadas no Twitter, Facebook ou Buzz já apareciam intercaladas com os resultados normais, mas a empresa decidiu que elas mereciam mais destaque.

O serviço se chamará Google Realtime e, além de ganhar uma URL própria, conta agora com uma série de melhorias. Já é possível refinar os resultados por localização, ver conversas inteiras entre usuários e colocar um alerta no seu e-mail para novas atualizações de um determinado tema.

O site é bem organizado, lembrando bastante o projeto experimental de busca de tweets antigos que a empresa lançou em abril. Do lado direito, ficam os principais e mais recentes links noticiosos ligados ao termo pesquisado e, em cima, uma linha do tempo das atualizações.

Por enquanto, o Twitter domina o mercado de pesquisa em tempo real, mas seu mecanismo só consegue resgatar os tweets dos últimos quatro dias e não inclui outras redes sociais.