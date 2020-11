Google acaba com a farra do armazenamento gratuito em serviço de fotos

Após cinco anos, o Google acabará com a farra do armazenamento gratuito e ilimitado em seu serviço de fotos. A empresa anunciou nesta quarta, 11, que fotos e vídeos de alta qualidadecarregados no Google Photos após 1º de junho de 2021 vão contar para os 15 GB de espaço disponibilizados gratuitamente para aqueles que mantém conta da empresa - é o mesmo espaço disponibilizado para arquivos armazenados Google Drive ou no Google Drive.

A mudança faz parte de uma série de alterações nas políticas de serviços do Google reveladas nesta quarta. Arquivos do Workspace, por exemplo, passam a contar para a cota de 15 GB. Contas inativas nos últimos dois anos serão deletadas.

Em relação ao Google Photos, os usuários que excederem a conta gratuita terão que fazer uma assinatura do Google One, que cobra mensalidades entre R$ 7 e R$ 35 mensais. A empresa, porém, lembra que 80% dos usuários demorarão três anos para consumir os 15 GB. O Google também avisou os usuários de que os arquivos carregados pelos próximos seis meses não contarão para a cota de 15 GB.