Após ter seu balanço trimestral vazado incompleto, a empresa teve que lidar com a queda do Youtube, por alguns minutos

SÃO PAULO – Larry Page não deve ter ficado muito feliz com esta quinta-feira, 18. Pela manhã, surgiu a notícia de que a empresa que imprime seus comunicados, acidentalmente publicou um rascunho dos seus resultados trimestrais, que apontam números abaixo do esperado. Horas depois, o Youtube, site que deve render quase US$ 4 bilhões ao Google, ficou fora do ar por alguns minutos, já se tornando motivo de reclamação por usuários ao redor do mundo.

O CEO Larry Page não aparece ao grande público desde junho por conta de uma doença não divulgada. FOTO: Rick Wilking/Reuters

Quem tentou acessar a página deu de cara com um aviso de erro interno do servidor (erro de HTTP número 500), e um texto que dizia que “macacos altamente treinados” estavam consertando o problema. Em comunicado, o Google disse:

“Alguns usuários encontraram dificuldades para acessar o YouTube no dia de hoje. Nossos engenheiros trabalharam rapidamente e o problema foi resolvido em questão de minutos. Gostaríamos de nos desculpar aos usuários por qualquer inconveniência causada.”

Trimestre ruim. Para este dia complicado, o Google havia reservado apenas o fim da tarde para soltar o comunicado com seu balanço trimestral. No entanto, a empresa que imprime seus informes, a RR Donnelley, soltou uma versão inacabada que, por infelicidade, saiu com um aviso interno no lugar de um parágrafo: “PENDING LARRY QUOTE” (algo como “Falta a declaração do Larry”). A gafe imediatamente virou piada na internet, tendo como destaque o twitter “Pending Larry”.

Após ter sido vazado, o balanço, que exibia números abaixado do esperado para a empresa, teve queda de 9% do seu valor de mercado na NASDAQ, que foi obrigada a suspender as negociações das ações da empresa.

A única boa nova do Google, foi o anúncio de um novo Chromebook, um laptop que tem o Chrome como sistema operacional, fabricado pela Samsung, ao preço de US$ 249. O TechCrunch, no entanto, disse que nem isso foi algo bom no dia do Google, já que o embargo, segundo eles, foi atropelado e notícias do novo produto veio ao mundo antes do previsto.

Doente. O CEO do Google, Larry Page, está afastado dos “palcos” desde junho. Ele não vem a público para nenhum anúncio da empresa por conta de uma doença não divulgada, mas que afeta sua voz. Nesta quarta, o executivo ao comentar os números do balanço trimestral mostrou-se bem abatido e com uma voz, no mínimo, prejudicada. Confiram neste vídeo.