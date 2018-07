Novo serviço permite o envio de um resumo ao usuário das suas principais atividades durante o mês

SÃO PAULO – O Google lançou uma nova função de segurança: um relatório de segurança que é enviado mensalmente para os usuários que se inscrevem no serviço informando sobre toda a sua atividade em relação aos produtos do Google, como Gmail, Latitude, Picasa, YouTube, além do Histórico da Web (opcional).

A empresa argumenta que a novidade visa ajudar o usuário a ter um controle maior da sua conta (quantos e-mails enviou ou recebeu; o seu histórico de buscas, os locais de onde acessou, qual browser usou e quantos vídeos viu no Youtube, por exemplo), além do fator segurança, já que é possível checar se a conta não está sendo acessada de um ponto distinto do seu dono.

O relatório pode ser um meio interessante também para o usuário saber o que o Google sabe sobre sua conta. Constam no relatório informações como os termos mais buscados e as pessoas (com contatos do e-mail) com as quais o usuários mais se relacionam.

Para receber os relatórios é preciso se inscrever aqui. Veja exemplo:

