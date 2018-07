Empresa selecionou 8 mil pessoas que vão receber o aparelho mediante pagamento de US$ 1.500

SÃO PAULO – Pouco mais de um mês depois de convocar pessoas “criativas e ousadas” para testar seus óculos, o Google anunciou a escolha dos 8 mil selecionados.

Os candidatos, além de terem que ser maiores de 18 anos e residir nos EUA, precisaram justificar em um texto de até 50 palavras, 5 fotos ou vídeo de 15 segundos o que fariam com o produto. Empresas não podiam participar, só indivíduos.

Os escolhidos receberão seu convite “nos próximos dias”, segundo o Google. Eles tem ainda mais duas etapas a cumprir antes de colocar a mão nos óculos: pagar US$ 1.500 (mais impostos) e comparecer a um evento em Nova York, São Francisco ou Los Angeles.

Será o primeiro contato do público com o Google Glass, talvez o aparelho mais comentado do ano. Ele traz funções de smartphone controladas por voz. As informações são exibidas diante dos olhos do usuário, parecendo flutuar em seu campo de visão.