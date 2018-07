Comissão da União Europeia decidirá até 10/1 se negócio será aprovado

O Google está buscando a aprovação das autoridades regulatórias da União Europeia (UE) para a compra da fabricante de celulares Motorola Mobility, afirmou a Comissão Europeia nesta segunda, 28.

—-

A companhia norte-americana revelou em agosto o negócio de US$ 12,5 bilhões para aumentar o portfólio de patentes, visto como uma medida defensiva contra concorrentes como a Apple.

A Comissão Europeia decidirá até 10 de janeiro se aprovará ou não a compra, após notificação na sexta-feira.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos já está analisando o negócio, enquanto a Comissão Europeia também investiga as práticas comerciais do Google após queixa de concorrentes menores.