SÃO PAULO – O Google começou nesta terça-feira, 31, uma campanha para os usuários do Orkut atualizarem seus perfis – integrando-os ao Google+.

O Google já havia dado pistas de que usaria a enorme base de usuários do Orkut no País para alavancar o Google+. A integração foi anunciada no final de maio. A rede social da empresa, lançada há pouco mais de um ano, tem um número considerável de usuários no País, mas ainda fica distante do Facebook, que hoje é a rede mais usada pelos brasileiros.

O Orkut perdeu a primeira posição entre as maiores redes do País no início deste ano, mas hoje ainda ocupa a segunda posição no ranking das redes sociais mais usadas pelos brasileiros. O Google+ está no quarto lugar, à frente de Tumblr e LinkedIn.

“O Facebook tem crescido muito, o Orkut tem caído significativamente”, disse ao Link Alex Banks, diretor da Comscore na América Latina. Mas, para ele, ainda ainda é cedo para desistir do Orkut. A rede ainda alcança 43% dos usuários de internet no País e gera um “grande engajamento”, diz Banks.

Ao conectar as contas do Orkut e do Google+, o usuário tem as mesmas fotos e os mesmos posts nas duas redes sociais. Os posts públicos no G+ vão direto para o Orkut; os privados permanecem apenas na nova rede social. As fotos postadas no G+ também ficam organizadas em um álbum no padrão Orkut.

“Conectar seus perfis faz com que os seus amigos te encontrem mais facilmente no Google+. Além disso, caso conecte o seu perfil, suas postagens públicas do Google+ podem ser compartilhadas automaticamente com os seus amigos do Orkut, aumentando o número de pessoas que podem ler suas postagens”, disse o Google no post que explica por que os usuários deveriam conectar os perfis.

