Desenhado pela Samsung, o computador com sistema operacional Chrome OS, baseado na nuvem, ganha nova edição

FOTO: Divulgação

SÃO FRANCISCO – Google está tentando alcançar mais adeptos do seu computador cujo sistema operacional é baseado no seu popular browser Chrome e seu design feito pela Samsung Electronics.

A empresa lança nesta terça-feira, 29, uma nova geração do seu Chromebook, que dará ao Google e à Samsung uma nova oportunidade para consumidores interessados em fugir de máquinas convencionais, operacionalizadas por softwares da Apple ou da Microsoft.

A nova linha de laptops vem com tela de alta definição e estão mais rápidos que a edição original, lançada em dezembro do ano passado.

O modelo com Wi-Fi sai por US$ 449 (quando iniciaram as vendas do primeiro modelo nos EUA, o aparelho custava US$ 349) e o com Wi-Fi e 3G chega custando US$ 549. A venda online começa nesta terça-feira nos Estados Unidos e, a partir de quarta-feira, no Reino Unido.

