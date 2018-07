Laptops vêm com sistema operacional Google Chrome e tem que estar sempre conectados à internet

Chromebook Acer C7 FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O Google anunciou nesta terça-feira, 18, que está expandindo a disponibilidade dos laptops conhecidos como Chromebooks, triplicando o número de pontos de venda mundialmente.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Os Chromebooks vêm com sistema operacional Google Chrome e tem que estar sempre conectados à internet, pois todos os seus aplicativos são baseados na rede. Assim como o navegador, o sistema é atualizado periodicamente.

O Google anunciou que os Chromebooks poderão ser encontrados em 6.600 locais, em países como EUA, Reino Unido, Suécia, Holanda, França e Austrália. Até então, eram encontrados apenas na Amazon e na rede Best Buy.

Os modelos promovidos são os mais econômicos, sendo o mais barato o Chromebook Acer C7, que tem preço de US$ 199 nos EUA. Depois, vem o Chromebook Samsung Series 3, por volta de US$ 330, e o Chromebook HP Pavillion, já acima dos US$ 400.

O Acer C7 tem armazenamento de 320 GB, tela de 11,6 polegadas e pesa 1,36 quilos.