Aposta do Google nas compras coletivas entra no ar em cinco regiões do EUA

SÃO PAULO – O Google inaugurou seu serviço de compras coletivas em mais cinco regiões dos Estados Unidos. Em um comunicado publicado na terça-feira, 6, a empresa anunciou que o Google Offers começou a funcionar nas regiões das cidades de Austin, Boston, Denver, Seattle e da capital norte-americana Washington.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Lançado em maio em fase de testes, o Google Offers é a resposta da empresa ao crescimento desse segmento de comércio eletrônico, atualmente liderado pelo Groupon. A fase inicial incluia ofertas na cidade de Portland. Em julho, o Google começou a oferecer promoções em Nova York e São Francisco.

O serviço funciona da mesma maneira que os sites semelhantes. O usuário se inscreve na página do Google e recebe alertas das promoções por e-mail. As ofertas expiram depois de um certo tempo, geralmente, um dia. O aplicativo Google Shopper também exibe as ofertas do dia para as regiões disponíveis.