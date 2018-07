O gigante das buscas Google fechou acordo com as autoridades regulatórias dos Estados Unidos com relação aos problemas de privacidade surgidos quanto do fracassado lançamento de sua rede social Buzz, anunciou a Federal Trade Commission (FTC) nesta quarta-feira, 30.

Nos termos do acordo, o Google vai estabelecer normas abrangentes de proteção da privacidade e realizar auditorias independentes quanto a isso pelos próximos 20 anos.

Lançada em fevereiro de 2010, a rede social Buzz inicialmente utilizava a lista de contatos dos usuários do Gmail para gerar redes sociais que o mundo podia ver, o que resultou em protestos.

O Google rapidamente mudou os parâmetros para preservar a privacidade inicial das listas de contatos.

A FTC acusou o Google de enganar os usuários do Gmail ao levá-los a acreditar que poderiam recusar participação no Buzz, já que aqueles que o fizessem ainda estariam incluídos em certos recursos do Buzz.

Nos termos do acordo, caso o Google faça afirmações quanto ao modo pelo qual dados privados dos usuários serão tratados, terá de obter seu consentimento antes de alterar os termos para uma forma menos restritiva.

