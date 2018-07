Post publicado no:

Por Damon Darlin

O Google informou os usuários do Gmail na terça-feira, 2, à noite que chegou a um acordo relacionado ao processo contra a empresa de alguns usuários descontentes com a forma que o Google disponibilizou o seu serviço de rede social, o Buzz.

Você deve se lembrar. Em fevereiro a empresa anunciou o serviço para seus milhões de usuários do Gmail, que então descobriram uma rede de “amigos” do Buzz criada a partir das suas listas de contato do Gmail. Pessoas que uma vez trocaram e-mail, nãonecessariamente amigas, de repente foram agrupadas e, em alguns casos, suas listas de contatos se tornaram públicas. Houve um temor considerável. E o Google rapidamente se retratou.

Mas o acordo do processo não vai resultar em nenhuma compensação monetária aos usuários do Gmail. Em vez disso, o Google está colocando US$ 8,5 milhões em um fundo independente que ele afirma que será usado para ajudar organizações que promovem a privacidade na web, em programas de educação. O Google disse: “Também vamos fazer mais para ensinar as pessoas sobre os controles de privacidade específicos do Buzz. Quanto mais as pessoas souberem sobre privacidade online, melhor será a experiência online delas”.

Qualquer pessoa que quiser contestar o acordo precisa se manifestar à Corte Distrital Americana do Distrito do Norte da Califórnia, em San Jose, antes de 10 de janeiro. Ainda não se sabe quanto os advogados vão receber.