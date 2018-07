Comparado aos países desenvolvidos da Europa e da Ásia, os Estados Unidos têm uma penetração da banda larga muito baixa, principalmente em áreas rurais.

As sugestões enviadas pelos internautas são bastante parecidas com as necessidades para a expansão da banda larga aqui no Brasil, o que tem sido um dos maiores gargalos do governo federal entre todos os projetos de infraestrutura e de inclusão digital. Quem sabe as sugestões americanas não possam servir para o País também.

Na página, há até quem sugira uma certa estatização da banda larga para garantir o acesso de todos.

“O governo deve comprar toda a infraestrutura e cobrar os provedores de internet pelo acesso. Dessa forma, não podem negar a nenhuma nova empresa de oferecer o serviço, e o dinheiro arrecadado do provedor pode ser usado para melhorar a infraestrutura”, dizia a ideia no topo da lista no momento em que o Link acessou a página do Google Moderator, em que estão todas elas.

Outra ideia, postada por um usuário identificado como sendo do Google, sugeria que a “instalação de fibra ótica deve fazer parte de todo projeto de infraestrutura financiado pelo governo federal. A maior parte dos custos de instalação é a abertura das ruas e a repavimentação delas. Colocar fibra ótica durante as obras públicas já em andamento poderia reduzir os custos dramaticamente”.

As sugestões dos internautas também servem como crítica ao modelo de telecomunicações nos EUA, que é parecido com o do Brasil. Muitas criticam o monopólio das empresas. “Forçar uma concorrência real em qualquer mercado de serviços de banda larga com o mesmo tipo de provedor para eliminar os monopólios (por exemplo, múltiplos provedores à cabo competindo em um mesmo mercado”, sugere outro usuário.