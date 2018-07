Buscador apresentou compromissos que pretende adotar para encerrar investigação sobre práticas anticompetitivas

BRUXELAS – O Google apresentou formalmente à Comissão Europeia (CE) uma série de compromissos que pretende adotar para encerrar a investigação sobre abuso da sua posição dominante no setor de buscas e publicidade na internet. As propostas agora serão analisadas por outras empresas do mercado.

O Google entregou as propostas detalhadas à Direção Geral de Concorrência da CE para tentar diminuir as preocupações da comissão.

A CE concluiu sua análise preliminar nas últimas semanas e informou formalmente o Google as suas preocupações. As propostas do Google foram feitas sobre esses pontos levantados pela comissão.

“Agora estamos preparando o lançamento de um teste de mercado sobre as propostas para saber a reação, e também as queixas, dos atores envolvidos”, disse o porta-voz da CE, Antoine Colombani.

A CE levará em conta o resultado desse teste em sua análise dos termos de compromisso oferecidos pelo Google. O órgão, que iniciou a investigação em 2010, considerou que a empresa poderia estar violando normas da União Europeia por, entre outras coisas, priorizar seus próprios anúncios e aproveitar o conteúdo de concorrentes em seu próprio benefício.

De acordo com o jornal Financial Times, que diz ter tido acesso às propostas feitas pelo Google, a empresa pretende mudar sua página de resultados de buscas para exibir links de buscadores rivais de forma “mais visível” e identificar claramente e retirar seus próprios serviços (c0mo as páginas de notícias, finanças, compras, meteorologia) dos resultados de buscas gerais.

A mudança varia de acordo com as categorias afetadas. No Google Notícias e na previsão de tempo, o buscador só terá de identificar claramente os serviços. Já na busca específica de restaurantes, a empresa se compromete em destacar os resultados e incluir pelo menos três links de buscadores alternativos, como Yelp e TripAdvisor.

Para serviços de compras, como o Google Shopping, o buscador dará mais espaço para publicidade, uma vez que os comerciantes pagam para aparecer nos resultados de buscas.

As medidas seriam aplicadas por três anos e apenas nas páginas do Google visitadas a partir dos países da União Europeia. Alguns provedores de conteúdo, como jornais e serviços de avaliações e recomendações de restaurantes, se queixaram de que a empresa utilizava o material comercialmente valioso e penalizada as empresas que têm serviços especializados de buscas.

Para solucionar esse problema, o Google propôs três opções. Vai permitir que esses grupos saiam completamente dos serviços de buscas especializados do Google. Assim seu conteúdo não apareceria em sites como Google Notícias ou nas buscas por restaurantes.

Além disso, ele criaria uma ferramenta para que os sites pudessem retirar até 10% do seu conteúdo, saindo das buscas especializadas, mas mantendo seu conteúdo nos resultados de buscas gerais.

O algoritmo de busca do Google não será afetado.

