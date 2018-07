Associação de editoras dos Estados Unidos finalmente acerta acordo com o Google sobre a digitalização de obras protegidas

SÃO PAULO – Após sete anos de batalhas legais, o Google chegou a um acordo com a Associação Americana de Editoras (AAP, na sigla em inglês) para oferecer versões digitalizadas de livros e jornais protegidos por direitos autorais no Library Project, sua biblioteca online. A informação foi dada nesta quinta-feira, 4, no blog do Google.

Segundo a empresa, pelo acordo, que ”reconhece os direitos e interesses dos detentores de copyright”, as editoras norte-americanas podem escolher entre manter disponíveis ou remover suas publicações do Library Project.

“O Google é uma empresa que coloca inovação à frente de tudo o que faz”, escreveu David Drummond, vice-presidente sênior e diretor jurídico da empresa. “Ao deixar este litígio com as editoras para trás, podemos nos manter focados em nossa missão principal e trabalhar para aumentar o número de livros disponíveis para educar, estimular e entreter os nossos usuários através de Google Play”, completou.

No Library Project, os livros podem estar disponíveis em “visualização completa” (caso acima), “visualização limitada” e “visualização de trechos”. FOTO: Reprodução

No Library Project, o Google agrega diversas bibliotecas para incluir livros e jornais no Google Books. Como em um catálogo, o usuário pode obter informações sobre o livro desejado e, em alguns casos, também pequenos trechos com algumas frases do termo pesquisado.

Pelo Google Books, é possível visualizar até 20% do livro e depois comprar a versão completa na Google Play, loja virtual da empresa. Pelo acordo de hoje, livros digitalizados no Library Project podem aparecer em uma busca no Google, com suas informações disponíveis aos usuários.

O processo foi aberto contra a empresa em 2005, por cinco editoras integrantes da AAP: McGraw-Hill Companies, Pearson Education, Penguin Group (EUA), John Wiley & Sons e Simon & Schuster.

No entanto, o novo acordo não influencia o atual processo que o Google enfrenta com a Authors Guild, organização que representa os escritores.

