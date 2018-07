Site de projetos experimentais será tirado do ar. Google quer programadores ‘focados em produtos’

O Google sempre se diferenciou de outras empresas por deixar que seus programadores dedicassem grande parte das suas horas não apenas os produtos principais, como o buscador ou o Gmail, mas com projetos pessoais.

Os resultados eram agrupados no Google Labs, o site da divisão de ideias experimentais da companhia. Lá iam parar ideias como a do Guru, o robô que responde perguntas no Gtalk, ou o Google Body, espécie de buscador do corpo humano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A área reúne vários outros projetos interessantes e serviu de inspiração para o Gmail Labs, que fornece melhorias e produtos nichados para o serviço de e-mail. Portanto, foi com surpresa que todos receberam o post desta terça-feira no blog oficial do Google que anuncia o fechamento do Labs, justificado pelo Google como uma forma de tornar o trabalho dos programadores “mais focado em produtos”. O comunicado explica a decisão:

“Na última semana nós explicamos que a partir de agora priorizaríamos os nossos esforços nos produtos. Como parte desse preocesso, decidimos fechar o Google Labs. Aprendemos muito lançando protótipos no Labs, mas acreditamos que precisamos de mais foco se quisermos aproveitar as grandes oportunidades que virão”. “Em vários casos, isso significará o fim do experimento do Labs. Em outros, poderemos notar a incorporação de produtos e tecnologias do Labs em outras áreas. E muitos dos produtos do Labs que são apps do Android continuarão disponíveis no Android Market”.

Leia também no Radar Tecnológico.