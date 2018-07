Serviço de informações financeiras do Google terá acesso a cotações de ações negociadas na bolsa de valores brasileira

SÃO PAULO – O Google anunciou nesta segunda-feira, 2, ter firmado um acordo para que a BMF&Bovespa passe a integrar o Google Finance, serviço que agrega notícias e informações financeiras e permite a usuários montar um portfólio de investimentos com sua conta Google.

Foto: Reprodução

Com a inclusão da bolsa paulista, a primeira da América Latina a ingressar no serviço, a ferramenta passou a contar com informações de 44 bolsas ao redor do mundo, afirmou a companhia de tecnologia norte-americana.

O serviço permite que usuários acessem cotações de ações e o desempenho de índices, assim como notícias relacionadas aos mercados e informações sobre produtos de Fundos de Investimento Imobiliários e ETFs (Exchange Traded Funds, na sigla em inglês), entre outros.

Segundo o Google, as informações também serão disponibilizadas em smartphones por meio do serviço Google Now.

O Google Finance concorre com a ferramenta Yahoo! Finance, da também norte-americana Yahoo!, que já contava com informações da bolsa paulista.

/ REUTERS