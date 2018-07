Sistema, apelidado ‘Bouncer’, escaneará Android Market para comabter malware

O Google quer combater malware no Android. Hoje, em seu blog, a empresa anunciou que está trabalhando em um sistema automatizado para detectar software malicioso no Android Market.

O sistema, apelidado por enquanto de “Bouncer”, checa todos os aplicativos recém inseridos no Android Marlet e também as contas dos seus desenvolvedores. A ideia é prevenir a inserção de apps maliciosos e também evitar que programadores que já tiverem problemas voltem a causar danos.

O Bouncer, segundo o Google, está em operação há algum tempo. Desde então, diz a empresa, a incidência de malware caiu 40% em 2011. A queda, porém, também pode ser atribuída ao aumento na oferta de soluções anti-vírus de empresas de segurança, de olho no filão aberto pela excessiva liberdade do Android Market.

Vários estudos apontaram para a falta de segurança do Android Market. Segundo a empresa Lookout Inc, a ameaça de um celular Android ser infectado dobrou no ano passado. Um estudo da McAfee seguiu o mesmo caminho.

Há quem diga que o Bouncer significa uma mudança na postura do Google com relação à sua loka de aplicativos. Diferente da Apple, que fiscaliza e aprova tudo o que é colocado na App Store – chegando inclusive a proibir alguns apps, como o PhoneStory, que narra a exploração da indústria de celulares – o Google praticamente deixa tudo passar.

Isso é bom – cria uma gama imensa de aplicativos, o que diferencia o Android Market da App Store – mas permite vários apps de baixa qualidade. Sem falar no malware.