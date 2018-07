Serviço de busca de voos do Google inclui 500 aeroportos de todo o mundo

SÃO PAULO – O Google entrou na busca por vôos no ano passado. Mas só agora o serviço se tornou útil para quem está fora dos Estados Unidos.

—-

Lançado em setembro, o Google Flight Search oferecia busca por horários, preços e companhias aéreas para vôos em território americano. Agora, seis meses após o lançamento, foram incluídos 500 aeroportos de todo o mundo.

As buscas, porém, só permitem encontrar vôos que partem dos EUA. Mesmo assim o serviço é bem útil: basta digitar a cidade de origem e destino para acessar em segundos as opções de voos.

O Google também avisou que está expandindo o serviço – portanto, espera-se mais aeroportos nos próximos meses.