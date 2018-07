O Google tem mantido discussões com companhias de videogames para desenvolver um novo serviço que competirá com o Facebook, publicou o Wall Street Journal, citando fontes próximas do assunto.

O gigante de buscas da web manteve negociações com produtoras de games online incluindo Playdom (que já foi adquirida pela Disney), Playfish (da Electronic Arts) e Zynga Game Network, segundo o jornal.

Especula-se que o Google Games – e não a rede social Google Me – seria a grande arma do Google contra o Facebook.

/REUTERS