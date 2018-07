O buscador acumulou US$ 29,3 bilhões em 2010, sendo 97% fruto de anúncios

SÃO PAULO – Pegue a receita total do Google em 2010. Agora, paralelamente, some o PIB dos 28 países mais pobres do mundo – como Timor Leste, Guiné-Bissau, Belize, Butão, Serra Leoa. Acredite, o cofre do site de buscas está mais cheio do que o de todos eles juntos.

Um infográfico uniu essa e outras diversas informações sobre o Google, a origem do seu dinheiro, a quantidade de pessoas que acessam seus sites e até quanta energia a empresa consome para mover toda essa roda.

O Google embolsou US$ 29,3 bilhões em 2010. Pelas contas, 97% desse bolo todo é fruto de anúncios. Cerca de US$ 2,5 bilhões do total veio só da renda de anúncios na plataforma mobile e a crença é a de que esse número vá dobrar neste ano.

O Google AdWords, serviço de anúncio do buscador, cobra caro pelo uso de certas palavras-chave (que fará com que o anúncio apareça em uma maior quantidade de buscas). As mais caras, em inglês, seriam “seguro” (1º), “empréstimos” (2º), “hipoteca” (3º), “advogado” (4º) e “crédito” (5º).

Por fim, o Google recebeu cerca de 1 bilhão de acessos únicos mensalmente. É como se uma pessoa a cada sete no mundo entrasse no site pelo menos uma vez no mês.

