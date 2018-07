O Google vive um momento de ampliação nos gastos com lobby junto a políticos norte-americanos. Segundo dados do Senado dos Estados Unidos, compilados pelo TechCrunch, a empresa gastou cerca de US$ 5,16 milhões em lobby em 2010 — um crescimento de 29% em relação aos valores de 2009.

—-

O perído de atividade lobista mais intenso da empresa foi o último trimestre de 2010, com US$ 1,24 milhão gastos na defesa de temas como reforma do sistema de patentes, segurança e privacidade online, liberdade de expressão, livre comércio e acesso à banda larga.

Um dos principais interesses do Google nos Estados Unidos atualmente é a defesa da “livre concorrência no mercado de serviços online”. A motivação vem dos entraves que a companhia enfrenta em sua tentativa de comprar a empresa de desenvolvimento de softwares de viagem ITA.

Alan Davidson, lobista da empresa desde 2005, foi promovido a diretor de Políticas Públicas para as Américas. Pablo Chavez, atual diretor de Políticas Públicas do Google, assume a posição de lobista principal junto ao governo americano.