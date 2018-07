SÃO PAULO – O Google parece realmente empenhado na sua missão de levar internet a qualquer canto do planeta.

Além do projeto dos balões de Wi-Fi, o Wall Street Journal divulgou hoje que a empresa pretende investir algo entre US$ 1 bilhão e US$ 3 bilhões na construção e lançamento de satélites que levem conexão a partes ainda desconectadas da Terra.

A disparidade de valores, de acordo com as fontes da reportagem, se deve à imprevisibilidade dos gastos com o projeto, que podem subir de acordo com custos de desenvolvimento e infraestrutura.

Entretanto, um consultor ouvido pelo WSJ disse que a previsão de US$ 3 bi é bastante otimista, e que os gastos podem chegar a US$ 20 bilhões.

De acordo com a reportagem, a empresa deve começar seu projeto com 180 satélites de alta capacidade, que deverão entrar em órbita no planeta em altitudes mais baixas que o normal. Quem comanda o projeto é Greg Wyler, da startup O3b Networks, adquirida recentemente pela gigante de buscas.