O Google, proprietário do mecanismo de busca mais popular do mundo, gerou US$ 54 bilhões em atividade econômica nos EUA no ano passado em publicidade online, mesmo com a desaceleraão econômica.

A companhia de internet ajudou a gerar lucro para anunciantes, sites e organizações não governamentais, revelou um relatório do Google. Pela primeira vez, isso aconteceu em todos os 50 Estados americanos. O maior benefício foi na Califórnia: US% 14,1 bilhões.

“Nós fazemos a maior parte do nosso lucro dos anúncios que são mostrados próximos aos resultados de busca, ou em sites dos nossos parceiros”, disse o relatório da empresa baseada em Mountain View, na Califórnia. “Por meio desses programas de publicidade, nós ajudamos muitos outros a ganharem a vida também”.

O Google, que registrou US$ 23 bilhões em lucro no ano passado, está procurando por mais clientes em meio à competição com rivais como Facebook e Twitter. No total, a fatia da publicidade direcionada à internet aumentará de 13%, em 2009, para 17% em 2010.

O impacto econômico deste relatório reflete o lucro gerado pelo mecanismo de busca do Google e o AdWords, programa que relaciona os resultados com os anúncios. Também está inclusa a quantia que o Google paga para os sites que têm anúncios, bem como subvenções à organizações não governamentais, diz a companhia.

“Nós estimamos conservadoramente que para cada US$ 1 gastos no AdWords, eles recebem uma média de US$ 8 de lucro”, diz o relatório.

A companhia diz que a estimativa global não inclui benefícios econômicos como tornar mais fácil para os consumidores encontrar informações, ou os impactos dos gastos dos próprios funcionários do Google.

(via Bloomberg)