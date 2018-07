Óculos conectado do Google aparece em editorial de 12 páginas da edição de setembro da revista que é a principal referência do mercado de moda

SÃO PAULO - Em meio a uma série de críticas relacionadas ao design e aos riscos à privacidade, o Google parece estar se esforçando para tentar aumentar o apelo do seu óculos conectado Google Glass antes mesmo de chegar ao mercado. E para isso recorreu a principal publicação do mercado de moda: a revista Vogue. A edição de setembro da revista traz um editorial com 12 páginas tendo o Google Glass como principal elemento de uma série de produções com peças de grandes estilistas.

O Google Glass ainda não foi lançado no mercado e, por enquanto, apenas uma versão para testes foi colocada à venda para um grupo seleto de compradores. A previsão é que as vendas comerciais do produto comecem no ano que vem.

Entre os que já usaram o óculos, porém, são frequentes as queixas sobre o produto. Alguns dizem que os óculos chamam a atenção e não têm um bom caimento. Em entrevista recente ao Link, Sonny Vu, fundador da Misfit Wearables, uma das empresas de destaque no mercado de vestíveis, disse que o problema de produtos como o Google Glass é que “as pessoas parecem muito nerds ou idiotas com eles”. Vu defende que os vestíveis precisam ser fabricados com materiais que as pessoas valorizam e possam ser misturados à moda, e não fabricados com plástico e similares, como é o caso do Glass.

O repórter da revista Wired Mat Honan,que é dono de um par de Google Glass, também já afirmou que não utiliza os óculos em público porque fica parecendo um “idiota”.

Sergey Brin, responsável pelo projeto do Google Glass, no entanto, disse a um repórter da Bloomberg Businessweek que o aparelho estava praticamente pronto, o que indicaria poucas chances de haver uma mudança grande no design.

Diante disso, a escolha por exibir os óculos em um editorial da Vogue pode indicar a tentativa de emplacar o design do produto atual e associá-lo a ideia de um acessório de moda ‘descolado”, como destacou o jornal americano New York Times.

