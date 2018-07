Associação de cinemas teme que Glass possam ser usados para piratear filmes. FOTO: Reprodução Associação de cinemas teme que Glass possam ser usados para piratear filmes. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Os cinéfilos do Reino Unido não vão poder ostentar um Google Glass quando forem assistir a um novo filme nas salas de cinema de todo o território da Rainha Elizabeth II.

Isso porque os cinemas de todo o território do Reino Unido decidiram não permitir o uso dos óculos inteligentes do Google em seus estabelecimentos, com medo que os aparelhos sejam usados para cópias piratas de filmes.

O Glass foi finalmente lançado no Reino Unido na última semana, ainda como um protótipo, dois anos depois da primeira venda feita pelo Google nos EUA, e podem ser adquiridos por mil libras.

Entretanto, a sua capacidade de fazer vídeos sem o consentimento de quem está ao redor (e pode ser filmado) levantou preocupações com a privacidade e a pirataria – pesquisas dizem que 90% dos arquivos de filmes piratas disponíveis na rede tem como fonte filmagens feitas em cinemas.

Phil Clapp, presidente da associação de exibidores de cinema, disse ao Independent: “Os clientes vão receber o pedido para não usar o Glass dentro da sala de cinema, esteja o filme sendo executado ou não”. Já a rede Vue disse que vai pedir que os óculos sejam guardados assim que as luzes se apaguem, e já há casos de usuários de Glass em Londres que receberam pedidos para retirá-los.