Reportagem indica que alguns milhares de óculos deverão ser fabricado em Santa Clara pela Foxconn

SÃO PAULO – Com lançamento prometido ainda para este ano, os primeiros Google Glass deverão ser fabricados nos Estados Unidos pela Foxconn, a mesma responsável pela fabricação do iPhone, entre outros produtos para a Apple, Sony e Intel, por exemplo. É o que garantem reportagem publicada pelo Financial Times.

—-

De acordo com a reportagem do site, o Google assinou contrato com a Foxconn para que o Glass seja produzido em Santa Clara, Califórnia. Uma surpresa, já que a maioria dos gadgets são fabricados pela Foxconn na China. Caso isso aconteça, será a primeira vez que um produto seria feito pela empresa taiwanêsa nos Estados Unidos.

Outro detalhe importante é que o pedido inicial do Google seria de alguns milhares de óculos, quantidade que deve cumprir a demanda dos vencedores do programa que selecionou 8 mil pessoas que irão receber o aparelho antes de todo mundo. Outros fatores que forçam a produção no Estados Unidos, seriam a complexidade e o custo de produção.

Até o momento o Google não deu uma posição oficial sobre o assunto.