SÃO PAULO – Cerca de um mês após ver a venda experimental do Google Glass se esgotar em pouco mais de 20 horas, o Google resolveu que vai comercializar abertamente os seus óculos inteligentes mais uma vez nos Estados Unidos.

Dessa vez, entretanto, as operações não ficarão restritas a apenas um dia e será possível comprar um Glass até que os estoques se encerrem, embora o Google não revele quantos dispositivos está vendendo.

De acordo com a empresa, a nova etapa de vendas ainda é um passo dentro do programa de testes do dispositivo, chamado de Programa Explorer. “Queremos ouvir a experiência e o retorno dos novos exploradores para continuar a fazer o Glass um produto melhor antes de seu lançamento comercial”, diz o comunicado.

Assim como da outra vez, a oferta é restrita a moradores dos EUA, e o aparelho será vendido por US$ 1,5 mil. A previsão é de que a venda para o consumidor final do Glass aconteça a partir de 2015.

Samsung

Antes de chegar ao mercado, entretanto, o Glass poderá ver o surgimento de um rival em potencial: segundo uma fonte do jornal Business Korea próxima à Samsung, a empresa coreana poderia anunciar o seu próprio óculos inteligente em setembro, durante a feira de eletrônicos IFA, que acontece tradicionalmente em Berlim. Em 2013, vale lembrar, a IFA foi o palco do anúncio da primeira versão do Galaxy Gear.

Entretanto, seguindo uma tendência dos seus últimos aparelhos vestíveis, o novo óculos inteligente da Samsung deverá utilizar o sistema operacional Tizen, e não o Android — desenvolvido pelo Google. Em abril, o Link noticiou que a empresa coreana havia conseguido o direito sobre uma patente de um óculos inteligente.