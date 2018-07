SÃO PAULO – O Google irá liberar a venda geral do Google Glass por um dia. Até agora, os óculos conectados da empresa estavam disponíveis apenas para determinadas categorias através do programa “Explorer” (“explorador”), como por exemplo, desenvolvedores ou pessoas que apresentaram um projeto envolvendo o produto.

Segundo o anúncio da empresa, no dia 15 de abril qualquer pessoa maior de 18 anos com endereço nos Estados Unidos pode entrar no site do projeto e encomendar um par de óculos, pelo prelo de US$ 1.500 mais impostos (o mesmo valor cobrado nas outras instâncias). O comprador poderá escolher entre diversas opções de armação, lente e cor (ver imagem acima; clique para ampliar). Os estoques são limitados, avisa a empresa.

Para pessoas fora dos EUA, o Google pediu desculpas, dizendo que “ainda não estão prontos” para trazer o Glass para outros países.

O anúncio seria feito semana que vem, mas o site The Verge vazou um documento com detalhes da ação (acima), o que fez o Google antecipar a notícia.

A empresa divulgou um vídeo para promover a ação, com imagens de “exploradores” usando os óculos em todo tipo de atividade, como jardinagem, pintura, construção e maternidade.