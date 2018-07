Em fevereiro, Eric Schimidt falou durante o Mobile World Congress que o próximo passo do Google Goggles era servir para traduzir textos. Agora a promessa é cumprida.

A nova versão 1.1 do aplicativo para Android, lançada nesta quinta-feira, 6, traz o recurso de tradução para 17 idiomas.

Funciona assim, você tira uma foto de um texto em qualquer idioma, ele identifica as palavras, faz uma busca na web e traz a opção de traduzí-las. Bom para quem está viajando no exterior e quer saber o que significa aquela palavra estranha no cardápio do restaurante, segundo o Google. Mas o aplicativo traduz qualquer texto, até manchetes de jornais. Só não é possível traduzir artigos inteiros e páginas de livros.

Para quem não conhece, o Google Goggles é um aplicativo para celulares com o sistema Android, que usa a câmera do telefone para fazer buscas na web. A busca procura imagens relacionadas à foto que você tirou, por exemplo, um prédio ou momunento histórico, quadros famosos, etc. Qualquer coisa pode ser buscada usando a câmera, mas os resultados nem sempre são precisos.