Extensão pode ser instalada no navegador Chrome e por enquanto só aceita comandos em inglês

SÃO PAULO – Uma nova extensão do navegador Chrome permite que o usuário faça buscas no Google por voz. É o mesmo recurso já presente em tablets e smartphones, acionado com o comando “OK Google Now”.

A ferramenta por enquanto só atende a comandos em inglês. Além de realizar buscas a partir de palavras, ela consegue responder a determinadas perguntas. Por exemplo, quando perguntado “What is the capital of Brazil?”, uma página com links referentes a Brasília é carregada. Para acionar o buscador, o usuário deve dizer “OK, Google”.

A extensão é gratuita e pode ser baixada na Chrome Web Store.