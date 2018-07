Mary Blair deu vida ao mundo de ‘Alice nos País das Maravilhas’, ‘Cinderela’ e ‘Peter Pan’

MADRI – O Google homenageia nesta sexta-feira, 21, Mary Blair, a criadora de alguns dos desenhos que contribuíram para o sucesso de Walt Disney, como Peter Pan, Cinderela e Alice no País das Maravilhas.

No centenário do seu nascimento, o site de busca dedica um “doodle” no qual se pode ver, sobre um fundo colorido onde aparece o logo do Google, uma versão do mítico Alice no País das Maravilhas realizado por ela.

Com esta homenagem, a companhia de Mountain View dá visibilidade a uma desenhista desconhecida pela maioria, cujo talento contribuiu para fazer da Disney uma potência na animação.

Em seu site, a Walt Disney Company destaca que Mary Blair (1911-1978) introduziu a arte moderna nos estúdios graças a sua imaginação e estilo fresco e infantil. Durante 30 anos, a desenhista trabalhou em filmes e atrações dos parques temáticos da Disney.

/ EFE