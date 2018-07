Doodle animado comemora o aniversário de 65 anos de nascimento do vocalista do Queen

Uma divertida homenagem em forma de animação foi publicada pelo Google em sua página inicial por ocasião do aniversário de 65 anos de nascimento de Farrokh Bulsara, mais conhecido como Freddie Mercury, que, curiosamente, nasceu em Zanzibar.

O site de busca dedica um “doodle” ao líder da banda Queen e compositor de canções que se tornaram hinos de muitas gerações, como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We are the Champions e Barcelona.

Para comemorar seu nascimento de Mercury, o Google publicou nesta segunda-feira, 5, uma animação na qual o cantor, que começa a cantar em cima do palco, protagoniza a história de Don’t Stop Me Now transformado em um personagem com a estética característica de um jogo de videogame clássico.

Trajetória. Nascido na Tanzânia e criado na Índia, Mercury demonstrou cedo suas aptidões musicais, primeiro com o piano e, mais tarde, com a guitarra e a voz. O cantor morreu em 24 de novembro de 1991 por consequência de uma pneumonia, 24 horas após anunciar que tinha Aids.

Aos 25 anos, conheceu o guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor, que já tocavam juntos, e os convenceu a criarem um projeto experimental chamado Queen, no qual depois entraria o baixista John Deacon e que chegou a vender milhões de discos em todo o mundo.

Com a banda, gravou 12 álbuns, entre eles os bem-sucedidos A Kind of Magic e The Miracle, e lançou muitas outras coletâneas. Também se aventurou em projetos solos como I Was Born to Love You e Living on my Own.

Em 2011, quando se completa ainda o 20º aniversário de sua morte e os 40 anos da formação do Queen, foram iniciados diversos projetos para homenagear Mercury, entre eles um filme sobre sua vida que será protagonizado por Sacha Baron Cohen e uma adaptação para cinema do musical We Will Rock You.

