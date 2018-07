Página inicial do Google presta tributo a Robert Moog com versão virtual de seu instrumento

Moog virtual na home do Google japonês

SÃO PAULO – A página inicial do Google desta quarta-feira, 23, traz um sintetizador de design clássico no lugar do logo da empresa. É uma versão virtual de um Moog, marca pioneira desse tipo de instrumento fundada nos anos 60.

Você pode tocar todas as notas e modular os sons através dos controles do painel em cima do teclado. Dá para gravar o resultado também. Na home do Google do Japão (onde já é quarta) já é possível conhecer o teclado virtual.

Foi no dia 23 de maio que nasceu o criador dos teclados Moog, o americano Robert Moog, que completaria 78 anos. Ele faleceu em 2005, aos 71. Seus instrumentos ajudaram a formatar a sonoridade da música popular dos últimos 50 anos, aparecendo em discos de rock, soul, funk, reggae, disco, jazz e techno. Difícil quem não tenha usado algum dos modelos Moog: Beatles, Mutantes, James Brown, Donna Summer, Pink Floyd são apenas alguns exemplos.

Os sintetizadores Moog não foram os primeiros instrumentos do tipo, mas foram os primeiros acessíveis. Antes deles, sintetizadores eram trambolhos que podiam ocupar uma sala inteira.

Veja no vídeo abaixo um exemplo de uso do Moog, na faixa “Blow Your Head”, de Fred Wesley & The JBs, músicos que tocavam com James Brown.