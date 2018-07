O Google se viu obrigado a retirar de sua página da Argentina o logotipo em homenagem ao 137º aniversário de nascimento do mágico Harry Houdini nesta quinta, 24, depois de reclamações de usuários do país vizinho ao Brasil. O mesmo dia marca os 35 anos do golpe militar na Argentina que derrubou a presidente Isabel Perón colocou a repressiva ditatura militar no poder.

Argentinos reclamaram que a imagem de Houdini com algemas era um insulto ao país. FOTO: REPRODUÇÃO

“Hoje se comemora na Argentina o ‘Dia Nacional de Memória pela Verdade e Justiça’, e alguns de nossos usuários manifestaram que discordavam do nosso ‘doodle’”, explicou Alberto Arebalos, diretor de comunicações globais e assuntos públicos do Google na América Latina em um post oficial.

Ele recordou que “os doodles não são feitos na Argentina e, em geral, os que são dedicados ao país comemoram aniversários, como o da Independência e o Bicentenário no ano passado”.

“Quem demonstrou seu desgosto no Twitter e em outros meios e acusou o Google de provocação está equivocado. O Google Argentina adere completamente a este dia tão especial para os argentinos”, destacou.

“Nenhum de nossos artistas na Califórnia associou por um segundo a figura de Houdini aos episódios ocorridos neste país”, finalizou.

O executivo explicou dessa forma os comentários de pessoas que se queixaram de que o logotipo com a figura do mágico, famoso por “fazer desaparecer pessoas” — como descreveu um usuário do Twitter — , era um insulto em um país cuja ditadura militar deixou 30 mil pessoas desaparecidas.

