SÃO PAULO – Há uma forma bem simples de saber a cotação exata das moedas com o Google: basta digitar a conversão no campo de busca. Por exemplo, ao digitar “um dólar em real” (ou 1 dolar em real, ou 1 USD em R$) um campo aparece com o resultado antes das milhões de páginas encontradas. O mesmo truque vale para conversão de qualquer unidade, como de área, massa, velocidade, etc. Após fechar parceria com o serviço de carteira digital com bitcoins Coinbase, o Google passou a contar com a moeda virtual em seu serviço de cotação.

A conversão de bitcoin, no entanto, não funcionou enquanto usávamos o Google em português (para todas as outras moedas funciona normalmente). Foi preciso abrir a página britânica google.co.uk e mudar o idioma para executar a busca.

O movimento do Google foi entendido como uma resposta ao Bing, o buscador da Microsoft, que adotou o bitcoin entre suas moedas de conversão em fevereiro deste ano. O Yandex, buscador russo, fez o mesmo em dezembro passado.

Segundo a Statcounter, o Google conta atualmente com 90,1% do bolo de mercado das ferramentas de busca, enquanto o Bing o segue distante, com apenas 3,6%.

Para quem não opera com a moeda, a mudança não significar muito, mas para toda a comunidade que acredita na força das moedas virtuais, ser adotado pelo Google foi um grande passo.