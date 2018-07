O Google Brasil foi condenado pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) a pagar R$ 5.100 de indenização a uma usuária do Orkut ofendida por mensagens em seu perfil.

A pedagoga L.P.O., de Juiz de Fora (MG) deverá ser indenizada por ter tido sua conta invadida e usada para publicar conteúdos ofensivos.

A pedagoga acredita que o autor de todas as agressões virtuais é uma pessoa só. Ela relatou que criou diversas contas para substituir as que foram invadidas, mas continuou a sofrer com a ação do interceptador, que modificou o nome do seu o perfil para “L.P. fazendo a fila andar” e criou outro chamado “L.P. 100% PCC”.

L. afirma que vem sofrendo ameaças por parte de um hacker e que, apesar de suas queixas, não obteve resposta do Google quando solicitou a exclusão dos perfis invadidos no Orkut nem quando denunciou perfis falsos.

Ela acionou a Justiça em julho de 2008, solicitando a retirada do conteúdo ofensivo, a identificação do ofensor e indenização de R$ 100 mil por danos morais.

Em agosto de 2008, o juiz da 6ª Vara Cível de Juiz de Fora determinou a remoção das páginas sob pena de multa diária de R$ 100. No entanto, o juiz indeferiu o pedido para ter acesso ao IP do autor dos perfis falsos.

O Google Brasil afirmou que a pedagoga não indicou as URLs das páginas ofensivas, o que dificulta a localização do responsável, já que “a busca nominal pode deixar de lado algum resultado ou, pelo contrário, trazer inúmeras páginas que nada têm a ver com a demanda”. A empresa sustentou que, na data em que L. ajuizou a ação, os perfis falsos já haviam sido removidos.

