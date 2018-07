Júri americano avaliou que empresa desrespeitou direitos autorais do software de programação Java

SÃO FRANCISCO – Um júri da Califórnia avaliou nesta segunda-feira, 7, que o Google infringiu direitos autorais na estrutura de parte do software de programação Java da Oracle, em um julgamento sobre tecnologia de smartphones.

Porém, o júri não conseguiu decidir, após dias de deliberação, se o Google tinha o direito de uso da estrutura.

O veredicto parcial foi lido em um tribunal federal em São Francisco, na Califórnia.

Apesar da decisão de que o Google infringiu alguns direitos autorais da Oracle, a falta de uma decisão completa e clara pode representar um retrocesso para a Oracle.

A empresa de software norte-americana está tentando provar que a líder em buscas na internet não tinha o direito de uso da estrutura e de elementos organizacionais do Java.

Os advogados do Google recorreram da decisão do júri após o veredicto desta segunda-feira, caminhando para anular o julgamento.

A Oracle processou o Google em agosto de 2010, dizendo que o sistema operacional móvel Android infringe seus direitos de propriedade intelectual para a linguagem de programação Java.

Já o Google diz que não viola as patentes da Oracle e que a empresa não pode ter o direito autoral de certas partes de Java, um software de linguagem aberta e disponível publicamente.

