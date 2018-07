O espanhol Mario Costeja venceu uma ação contra o Google, abrindo precedente para decisão de tribunal europeu. FOTO: Reuters O espanhol Mario Costeja venceu uma ação contra o Google, abrindo precedente para decisão de tribunal europeu. FOTO: Reuters

BRUXELAS/MADRID – Um painel de especialistas nomeados pelo gigante de buscas Google para ajudar a implementar uma decisão judicial sobre direitos ao esquecimento fez uma reunião em Madri nesta terça-feira, a primeira de uma turnê de sete paradas para reunir as visões dos peritos europeus sobre o assunto.

O principal tribunal da União Europeia decidiu em maio que as pessoas têm o direito de solicitar que informações pessoais antigas que deixam de ser relevantes sejam removidas dos resultados de pesquisa na Internet.

O julgamento tem colocado partidários da liberdade de expressão contra os defensores da privacidade que estão alarmados que empresas de busca como Google, Microsoft e Yahoo estejam em posição de julgar quais informações pessoais permanecem acessíveis.

O Google já ficou sob fogo dos reguladores por seu tratamento aos pedidos ao “direito ao esquecimento”, as quais ele diz receber milhares a cada mês.

O painel que embarcou na turnê de dois meses é formada pelo diretor jurídico do Google, David Drummond, e o presidente Eric Schmidt, além de oito membros de fora da empresa, incluindo o fundador Wikipedia, Jimmy Wales, um ex-ministro da justiça ministro e dois acadêmicos.

O grupo irá compilar as suas conclusões em um relatório que apresentará à empresa no início do próximo ano.

A reunião de Madri contou com oito peritos espanhóis. Muitos deles, incluindo o chefe da Associação Espanhola de Profissionais de Privacidade, questionaram se uma empresa privada, como o Google, que detém mais de 80 por cento do mercado de busca da Europa, deve fazer julgamentos com impacto sobre o acesso do público à informação.

/REUTERS